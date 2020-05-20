Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, konuya ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Ordularımız İzmir'i geri aldığında Atatürk önüne serilen Yunan bayrağını, 'Bir milletin onurudur' diye çiğnetmemişti. Aradan yüz yıl geçti. Irkçı kafalar hala gereken dersi almamış. Şanlı bayrağımıza hiç kimse el uzatamaz!" ifadesini kullandı.