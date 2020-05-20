Haber Giriş: Kaynak: AA
Dışişleri'nden Yunanistan'da Türk bayrağı yakılmasına tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen gösterilerde Türk bayrağının yakılmasına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, konuya ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Ordularımız İzmir'i geri aldığında Atatürk önüne serilen Yunan bayrağını, 'Bir milletin onurudur' diye çiğnetmemişti. Aradan yüz yıl geçti. Irkçı kafalar hala gereken dersi almamış. Şanlı bayrağımıza hiç kimse el uzatamaz!" ifadesini kullandı.
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