Haber Giriş: Kaynak: AA
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve çeşitli eşya taşıyan tırlar yoğunluğa neden oldu.
Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve Suriye'ye gönderilen insani yardım malzemeleri ile çeşitli eşya taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Sınır kapısından tırların çıkışları kontrollü yapılıyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: hatay Cilvegözü sınır kapısı insani yardımSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 14:41
Son Haberler
- 15:05
- 15:00
- 15:00
- 15:08
- 14:52
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu: Kınama sözcüğünü reddediyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz