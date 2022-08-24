Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerikan CNN Internatıonal kanalında Moskova-Kiev ilişkilerini değerlendirdi.

Kalın, tahıl koridoru anlaşmasının Rusya ve Ukrayna için müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak yeni bir platform oluşturabileceğini söyledi.

Bunun yalnızca Rusya ve Ukrayna taraflarının istekliliğiyle değil uluslararası kamuoyunun da bu konudaki desteğiyle mümkün olacağını belirten Kalın, ''Bunun sağlanması için elbette Rusya'nın Ukrayna kentlerine yönelik saldırılarını durdurması gerekiyor. Her iki tarafın da net bir anlayışa ve gönüllülüğe sahip olması gerekiyor. Türkiye tarafları bu konuda bir araya getirmek için yoğun çaba gösteriyor'' dedi.

''BM'nin santrali ziyareti gerginliği bir süre durdurabilir''

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ni kısa süre içinde ziyaret etmesinin mümkün olabileceğini söyledi.

Kalın, bağımsız heyetin nükleer santralde güvenli ve serbest bir ortamda çalışacağını, ziyaretin gerginliği bir süre durduracağına inandıklarını belirterek, Rusya dahil hiç kimsenin nükleer bir felaket istemediğinin altını çizdi.

Kalın, Türkiye'nin uluslararası heyetlere çağrıda bulunarak nükleer santralin güvenliğinin sağlanmasını istediğini vurguladı.

''Kırım Ukrayna topraklarının bir parçasıdır''

İbrahim Kalın, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının hukuki olmadığını Türkiye'nin bu konudaki duruşunun 2014 yılından bu yana değişmediğini söyledi.

Kırım'ın Ukrayna topraklarının parçası olduğunu belirten Kalın, yapılacak her türlü anlaşmada bunun temel alınması gerektiğini belirtti.

İbrahim kalın, Amerikan CNN Internatıonal kanalında Moskova-Kiev ilişkilerini değerlendirdi