Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 21:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Gürcistan Dışişleri Bakanı Darchiashvili ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile Gürcistan’da devam eden orman yangını hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile Gürcistan'daki yangın hakkında telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çavuşoğlu görüşmede, yangının söndürülmesi için Gürcistan’a verilecek destek hakkında bilgi verdi.
Son Haberler
- 22:02
- 21:58
- 21:36
- 21:22
- 20:55
Sıradaki Haber
Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz