Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının hayata geçirilmesi ile birlikte bölgesel konular, ekonomi, enerji ve savunma sanayii alanlarında işbirliğinin arttırılması beklentisi dile getirildi.

Ukrayna’daki savaş değerlendirildi

Görüşmede Ukrayna’daki savaşın uzamasının gıda güvenliği, enerji güvenliği ve küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği değerlendirmesi yapıldı.

Ukraynalı mülteci sayısının artması ve çatışma bölgelerinde ortaya çıkan insani durumdan duyulan endişe dile getirildi. Ukrayna’daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi için müzakere sürecine yeniden ivme kazandırılmasının elzem olduğu belirtildi.

Türkiye tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecek

NATO’ya üye olmak isteyen ülkelerin ittifakın güvenlik ve terörle mücadele konusundaki değer ve ilkelerini benimsemek durumunda olduğuna işaret edildi. Bu bağlamda İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütleri konusunda somut adımlar atmalarının elzem olduğu vurgulandı.

PKK/PYD/YPG terör örgütünün Türkiye’nin ulusal güvenliğine ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Türkiye’nin tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizildi.

Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz dâhil tüm bölgede ulusal çıkarlarını koruyan, barış ve istikrarı esas alan yapıcı bir yaklaşım sergilemeye devam edeceği belirtildi.