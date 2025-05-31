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Gündem
TRT Haber 31.05.2025 07:30

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 5. dalga

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Avcılar Belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 5. dalga

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 4 farklı soruşturma dosyası kapsamında İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonu başlatıldı.

Soruşturma kapsamında aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, 24, 25, 26 ve 27. dönem CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukaş, Eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in de bulunduğu 47 kişi hakkında rüşvet alma, rüşvet verme, irtikap, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi.

İBB'ye yönelik 19 Mart'ta "yolsuzluk ve terör" iddiasıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 271 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 110 kişi tutuklandı.

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