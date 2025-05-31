Ali Erbaş en yaşlı ve en genç hacı adaylarıyla buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke Din Hizmetleri Ataşeliği'nde, 98 yaşındaki Cennet Köse ile Ömer-Füsun Ödemiş çiftinin 12 yaşındaki ikizleri Ahmet Furkan ve Mehmet Fatih ile buluştu.

2025 yılının yaşça en küçük ve en büyük hacı adaylarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erbaş, bu buluşmaları her hac döneminde yaptıklarını söyledi.

Allah'tan, Cennet Köse'nin hacılığını kabul etmesini dileyen Erbaş, söz konusu çocukların da hacı olmalarını temenni etti.

Ödemiş kardeşlerin çok şanslı olduğunu düşündüğünü belirten Erbaş, "12 yaşında hacı olacaksınız inşallah. Döndükten sonra burada hac dönemi içinde haccın, tavafın hikmetlerini öğrenip anlatacaksınız. Arafat'ta mahşer provasını yaşayacaksınız. Ömrünüz boyunca yapmış olduğunuz bu haccın etkileri üzerinizde devam edecek. Buralar Kur'an-ı Kerim'in indiği yerler. Nur Dağı Peygamber efendimize ilk vahyin geldiği yer, Hira Mağarası'nı görüp gezeceksiniz, dua edeceksiniz." diye konuştu.

Erbaş, çocukların burada gördüklerini eğitim hayatlarında karşılarına çıktığında içselleştireceğine işaret ederek şunları söyledi:

"Çünkü Kur'an-ı okurken Kur'an'ın ayetlerinin indiği yerlerde bulundunuz, gezdiniz. Arafat'a çıktınız, Peygamber efendimizin veda hutbesini okuduğu yerlerde bulunacaksınız inşallah. Dolayısıyla bütün bunları ömrünüz boyunca değerlendireceksiniz. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Şimdiden haccınız makbul olsun inşallah. Anne, babanıza teşekkür ediyorum."

Suudi Arabistan 12 yaşı sınır olarak değerlendiriyor

Suudi Arabistan'ın bu sene 12 yaşı sınır olarak değerlendirdiği hatırlatan Erbaş, 12 yaşın altında da kurası çıkmış çocuklar bulunduğu ancak yaş sınırına takıldıklarını ifade etti.

98 yaşındaki Cennet Köse'nin bu yaşında sağlık sıhhat içinde hacca geldiğini belirten Erbaş, Köse'nin sağlık içinde ülkeye dönmesi temennisinde bulundu.

Ziyaret anısına Erbaş, Köse ve Ödemiş ailesine seccade hediye etti.