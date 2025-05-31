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Gündem
TRT Haber 31.05.2025 00:05

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda görüşülecek

TBMM Adalet Komisyonu'nda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bugün görüşülecek.

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda görüşülecek

AK Parti, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına yönelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

30 maddeden oluşan teklifte, infaz adaletinin sağlanması başta olmak üzere birçok düzenleme yer alıyor.

Teklif, bugün TBMM Adalet Komisyonu'nda saat 16.00'da görüşülecek. 

İnfaz düzenlemesi teklifi neler içeriyor?

Cezaların etkinliği artırılacak

- Hükümlü, 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanmak için cezasının onda birini cezaevinde geçirmek zorunda olacak

- 2 yılın altındaki suçlarda en az 5 gün cezaevinde kalınacak

- Mükerrer suçlarda şartlı salıverme imkanı tanınacak

- Hükümlüler, iyi hal koşuluyla cezasının 3/4'ünü çekecek

- Çocuk hükümlüler önce çocuk kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilecek

- Çocuk hükümlüler iyi hal sonucuna göre çocuk eğitim evine geçebilecek

Konutta infaz kapsamı genişletiliyor

-Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü için konutta infazın süresi 3 yıl olacak

-70 yaş üzeri cezasının 4 yılını, 75 yaş üzeri 5 yılını, 80 yaş üzeri ise 6 yılını konutta geçirebilecek

-Hasta ve engelli mahkumlara adli tıp raporuna göre konutta hapis cezası getirilecek

Huzuru bozan eylemlere caydırıcı cezalar geliyor

- Tehdit suçunun cezaları artırılacak

- Mal varlığına yönelik tehditlerde hapis cezasının alt sınırı 2 aya çıkarılacak

- Nitelikli tehdit hallerinde cezanın üst sınırı 7 yıl olacak

- Meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezası 5 yıla çıkacak

- Kuru sıkı tabanca ile ateş etme de bu suçun kapsamına alınacak

- Alkol ve uyuşturucu ile araç kullanmada cezanın alt sınırı 6 aydan başlayacak

- Trafikte yol kesme ayrı suç olacak, 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek

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