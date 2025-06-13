Soykırımcı İsrail'in saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri hayatını kaybetti

İran devlet televizyonu İsrail'in Bakıri’ye yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri’nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail’in Natanz nükleer tesislerine saldırısının ardından Kum-İsfahan otoyolunun trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Trafik Polisi Başkanı Seyyid Teymur Hüseyni konuya ilişkin açıklama yaptı.

Hüseyni, İsrail’in saldırıları sonrası Natanz nükleer tesisleri yakınındaki Kum-İsfahan otoyolunun ikinci bir emre kadar trafiğe kapatıldığını belirtti.

Otoyolun durumu ve saldırı ilgili detaylı bilginin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

İsrail, farklı kentlerdeki İran hedeflerine saldırılar düzenlemiş, nükleer tesisleri ve askeri noktaları hedef aldığı öne sürülen bu saldırılarda bazı üst düzey İranlı komutanların ve bilim adamlarının hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami ve nükleer bilim insanları hayatını kaybetti

İsrail'in İran'a saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu merkezini hedef aldığını belirtti.

Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Tahran'daki nükleer bilim insanlarını hedef aldığını belirtti.

Saldırıda nükleer bilimci Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran bizi hedef almamalı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İsrail, İran’a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran’a yönelik saldırılarda yer almıyoruz. Açıkça söylüyorum İran bizi hedef almamalı" ifadelerini kullandı.

Irak, hava sahasını tüm uçuşlara kapattı

Katil İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesinin ardından Irak, hava sahasını tüm uçuşlara kapattı.

​​​​​​​Irak resmi haber ajansı İNA'nın haberine göre, Irak Ulaştırma Bakanlığı, ülkedeki hava sahasını kapattı ve tüm havalimanlarındaki uçuşları askıya aldı.