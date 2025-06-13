Az Bulutlu 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.06.2025 08:10

Soykırımcı İsrail ordusu: İran İsrail'e karşı 100’den fazla insansız hava aracı yönlendirdi

İsrail ordusu: İran (misillemede) son birkaç saat içerisinde İsrail'e karşı 100’den fazla insansız hava aracı yönlendirdi

Soykırımcı İsrail ordusu: İran İsrail'e karşı 100’den fazla insansız hava aracı yönlendirdi

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
İsrail İran
Sıradaki Haber
İsrail'in İran'a saldırılarında petrol tesisleri zarar görmedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:15
Ömer Çelik: İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına yenisini ekledi
08:16
36 ilde 'Yasa dışı bahis' operasyonu: 104 gözaltı
07:49
İsrail'in İran'a saldırılarında petrol tesisleri zarar görmedi
07:40
Soykırımcı İsrail'in saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri hayatını kaybetti
07:54
Trump'tan saldırı sonrası ilk mesaj: Gerekirse İsrail'i savunacağız
07:36
Katil Netanyahu: İsraillilerin sığınaklarda uzun süre kalmaları gerekebilir
Filistinliler, katil İsrail’in tahliye uyarısının ardından göç etmeye başladı
Filistinliler, katil İsrail’in tahliye uyarısının ardından göç etmeye başladı
FOTO FOKUS
Katil İsrail İran'a saldırdı
Katil İsrail İran'a saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ