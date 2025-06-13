SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
HAVA UYARILARI
TRT'DEN HABERLER
TRT ARŞİV
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
25.5ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Dünya
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
13.06.2025 08:10
, 13.06.2025 08:12
SON GÜNCELLEME
13.06.2025 08:12
Soykırımcı İsrail ordusu: İran İsrail'e karşı 100’den fazla insansız hava aracı yönlendirdi
İsrail ordusu: İran (misillemede) son birkaç saat içerisinde İsrail'e karşı 100’den fazla insansız hava aracı yönlendirdi
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
İsrail
İran
Sıradaki Haber
İsrail'in İran'a saldırılarında petrol tesisleri zarar görmedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:15
Ömer Çelik: İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına yenisini ekledi
08:16
36 ilde 'Yasa dışı bahis' operasyonu: 104 gözaltı
07:49
İsrail'in İran'a saldırılarında petrol tesisleri zarar görmedi
07:40
Soykırımcı İsrail'in saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri hayatını kaybetti
07:54
Trump'tan saldırı sonrası ilk mesaj: Gerekirse İsrail'i savunacağız
07:36
Katil Netanyahu: İsraillilerin sığınaklarda uzun süre kalmaları gerekebilir
Filistinliler, katil İsrail’in tahliye uyarısının ardından göç etmeye başladı
FOTO FOKUS
Katil İsrail İran'a saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Soykırımcı İsrail ordusu: İran İsrail'e karşı 100’den fazla insansız hava aracı yönlendirdi
İsrail'in İran'a saldırılarında petrol tesisleri zarar görmedi
Soykırımcı İsrail'in saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri hayatını kaybetti
Trump'tan saldırı sonrası ilk mesaj: Gerekirse İsrail'i savunacağız