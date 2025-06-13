Az Bulutlu 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.06.2025 08:12

Ömer Çelik: İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına yenisini ekledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

Ömer Çelik: İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına yenisini ekledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, katil İsrail'in İran’a saldırılarını kınadı.

Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır. Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir. Gazze konusunda İsrail’in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslarası baskı artmışken, İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı. ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail’in bu saldırıyı yapması, İsrail’in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi. İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır."

ETİKETLER
Ömer Çelik İsrail İran AK Parti
Sıradaki Haber
Ömer Çelik: Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:12
Soykırımcı İsrail ordusu: İran İsrail'e karşı 100’den fazla insansız hava aracı yönlendirdi
08:16
36 ilde 'Yasa dışı bahis' operasyonu: 104 gözaltı
07:49
İsrail'in İran'a saldırılarında petrol tesisleri zarar görmedi
07:40
Soykırımcı İsrail'in saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri hayatını kaybetti
07:54
Trump'tan saldırı sonrası ilk mesaj: Gerekirse İsrail'i savunacağız
07:36
Katil Netanyahu: İsraillilerin sığınaklarda uzun süre kalmaları gerekebilir
Filistinliler, katil İsrail’in tahliye uyarısının ardından göç etmeye başladı
Filistinliler, katil İsrail’in tahliye uyarısının ardından göç etmeye başladı
FOTO FOKUS
Katil İsrail İran'a saldırdı
Katil İsrail İran'a saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ