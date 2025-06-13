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Gündem
TRT Haber 13.06.2025 00:00

Kamuda toplu sözleşme için işveren ilk zam teklifini bugün verecek

Kamu işçisinin zam sürecinde 5. görüşme bugün yapılacak. Toplantıda işveren tarafı, işçi tarafına ilk teklifini sunacak.

Kamuda toplu sözleşme için işveren ilk zam teklifini bugün verecek

600 bin kamu işçisinin toplu sözleşme sürecinde takvim işliyor. İşçi ve işveren tarafı bugün saat 14.00'te beşinci kez bir araya gelecek.

İşveren tarafı kamu işçisi için ilk zam teklifini verecek.

Toplantı, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın ev sahipliğinde olacak.
Türk-İş ve Hak-İş'in temsilcileri toplantıda bulunacak. İşveren tarafının sunacağı teklif masaya yatırılacak.

Toplantıda işveren tarafının sunacağı teklif değerlendirilecek

Türk-İş ve Hak-İş'in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi talep edilmişti. Kıdem zammı ve refah payı da talepler arasında yer almıştı.

Süreç sonunda kamu işçisinin 2025-2026 yıllarını kapsayan ücret ve sosyal hakları belli olacak.

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