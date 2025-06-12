CHP'li belediyede toplu işten çıkarma kararı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinde grev bitti, toplu işten çıkarma süreci başladı.

Kararı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay açıklayarak, "Bin 30 civarında çalışanla yollarımızı ayırmak için resmi prosedürü yerine getirmiş bulunuyoruz" dedi.

İşten çıkarmaya gerekçe olarak kendisinden önceki dönemde imzalanan toplu iş sözleşmesini gösteren Tugay, "Sorumlusu sendika" diyerek, şöyle konuştu:

"Bundan sonra işten çıkarılacak arkadaşlarımızın sorumlusu direkt sendikadır. Sendika belli çalışanların yüksek maaş ücret almalarını devam etmelerini sağlamak için bir grup çalışanını ediyor".

4 Temmuz'a kadar işten çıkarılacaklar

Toplu işten çıkarmalara dair resmi yazılar sendika ve ilgili belediye iştiraklerine gönderildi.

4 Temmuz'a kadar belediye iştiraki İZDOĞA'dan 800, İZULAŞ ve İZBETON şirketlerinden toplam 230 çalışan işten çıkarılacak.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinde toplu işten çıkarma kararının ardından gözler işten çıkarılacak işçilerin bağlı bulunduğu Türk-İş’e bağlı Belediye -İş Sendikası’na çevrildi.

Sendikadan yapılan ilk açıklamada, "görevinin başında olan, mesaisine giden herkesin yanında duracağız" denildi.

Çalışanların da aileleriyle birlikte eyleme hazırlandığı öğrenildi.