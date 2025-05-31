Papara'ya "yasa dışı bahis" operasyonu: 11 tutuklama

MASAK raporları doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elektronik para ve ödeme hizmeti şirketi Papara'ya yönelik soruşturması sürüyor.

Mahkemeye sevk edilen 15 şüpheliden 11'i tutuklandı. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı da gözaltındaki şüpheliler arasında bulunuyor.

Soruşturma kapsamında 8 şirkete de el konulmuştu

Mahkeme kararı ile bu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı.

Soruşturmayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Ahmet Faruk Karslı'nın gözaltına alındığı sırada telefonunun şifresini polise vermediği belirtildi. Şirketin kurucu ortaklarından olan şüpheli Murat Arslan'ın ise el konulan telefonunda ve bilgisayarında yasa dışı bahis suçu ile ilgili çok sayıda dijital veriye rastlanıldığı öğrenildi.

Alınan raporlara göre 2021-2023 yılları arasında yasa dışı bahis suçu kapsamında Papara isimli ödeme kuruluşuna ait 21 bin 88 hesabın kapatıldığı ve bu sayının sektörün yüzde 94’üne tekabül ettiği belirlendi. 26 bin hesabın yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı ve 12 milyar lira para transferi olduğu aktarıldı.

Papara hesaplarının kullanıldığı yasa dışı bahis siteleri de incelendi. Hesapların yasa dışı bahis baronu olarak bilinen Veysel Şahin, Derkan Başer ve Anıl Uzun gibi isimlerin sitelerinde işlem yaptığı da tespit edildi.