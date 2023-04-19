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Gündem
AA 19.04.2023 13:51

"Huzur Operasyonu"nda 731 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığınca, ülke genelinde düzenlenen "Huzur Operasyonu" kapsamında, 731 düzensiz göçmen yakalandı.

"Huzur Operasyonu"nda 731 düzensiz göçmen yakalandı

Kaçak göç ile mücadele eden emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimlerince, Türkiye genelinde "Huzur Operasyonu (2023/3)" düzenlendi.

Bu kapsamda, yabancı uyruklu kişilerin kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonları kontrol edildi.

6 bin 894 noktada gerçekleşen kontrollere, 29 bin 694 personel katıldı.

17 bin 867 yer kontrol edildi

Bu yıl üçüncüsü yapılan uygulamada, 5 bin 162 metruk bina, 8 bin 858 umuma açık yer, 468 terminal ve 3 bin 379 diğer yerler olmak üzere, 17 bin 867 yer kontrol edildi. 5'i yabancı uyruklu olmak üzere 15 organizatörün gözaltına alındığı uygulamada, 731 düzensiz göçmen yakalandı.

Kontrollerde 16'sı yabancı uyruklu olmak üzere 945 aranan şahıs tespit edilirken, 454'ü yabancı uyruklu ve 28'i Türk vatandaşı olmak üzere 482 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Uygulamada 2 otomobil, bir tekne, 4 cep telefonu, 2 tarihi eser, 5 sahte pasaport ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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