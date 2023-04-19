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Gündem
AA 19.04.2023 13:45

16 ilde "Millet İttifakı" adı kullanılamayacak

Yüksek Seçim Kurulu, 16 ilde fermuar modeli ile seçime girme kararı alan Millet İttifakı'nın, ittifaka dahil partilerden tekinin seçime girdiği yerlerde de parti logosu üstünde ittifak isminin yer alması talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

16 ilde "Millet İttifakı" adı kullanılamayacak

CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu ile İYİ Partinin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, YSK'ye başvuru yaptı.

"Millet İttifakı" protokolünün kabulü sonrasında toplam 16 ilin 9'unda CHP'nin, 7 ilde ise İyi Parti'nin tek başına seçime girdiği hatırlatılan başvuruda, "partiler arası ittifakın devamında herhangi bir tereddüt olmadığı, bu haliyle ittifaka dahil partilerden birinin tek başına seçime girdiği yerlerde de parti logosu üstünde ittifak isminin yer alması" istendi.

Başvuruyu ele alan YSK, talebi oy çokluğuyla reddetti. Çoğunluğun kararına, YSK Başkanı Ahmet Yener ile üç üyenin karşı oy kullandığı öğrenildi.

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