Irak’ın kuzeyinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 6 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Açıklamada,"Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam! Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" ifadeleri yer aldı.
Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 19, 2023
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/JwLn7t9PmU