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Gündem
TRT Haber 19.04.2023 10:36

Ukrayna altyapı bakanına TOGG tahsis edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşme için Kayseri’ye gelen Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov’a ilk yerli ve milli otomobilimiz TOGG’u tahsis etti.

Ukrayna altyapı bakanına TOGG tahsis edildi

Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov dün Milli Savunma Bakanı Akar’ın daveti üzerine Türkiye’ye geldi.

Milli Savunma Bakan Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov arasındaki görüşmede, küresel gıda krizinin çözümüne katkı sağlamak için oluşturulan tahıl girişimine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede, bugüne kadar 903 gemi ile 28,3 milyon ton tahılın, ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevkini sağlayan girişiminin aksaksız ve kesintisiz devamı için atılması gereken adımlar ele alındı.

Ukrayna altyapı bakanına TOGG tahsis edildi

Konuk bakan ziyaret sırasında Togg kullandı

Kayseri'deki ziyaret sırasında Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığına verilen 06 MSB 02 plakalı yerli ve milli otomobil Togg’u Kubrakov’a tahsis etti.

Akar, görüşmenin yapıldığı otelin kapısında karşıladığı Kubrakov’a bu otomobile binen ilk kişi olduğunu belirterek, "Biz daha binmedik, Nasıl beğendiniz mi" diye sordu. Kubrakov da Bakan Akar’a teşekkür ederek Togg'a yönelik beğenisini dile getirdi.

Ukrayna altyapı bakanına TOGG tahsis edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. 

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşme için Kayseri’ye gelen Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov’a sürpriz yaparak ziyaret sırasında ilk yerli ve millî otomobilimiz TOGG’u tahsis etti."

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TOGG Milli Savunma Bakanlığı
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