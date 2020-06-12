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Hrant Dink Vakfı'na tehdit soruşturmasında iddianame hazırlandı
Hrant Dink Vakfı'na tehdit soruşturmasında iddianame hazırlandı. Hüseyin Ateş hakkında tehdit suçundan 26 yıl 3 aya kadar, Ersin B. hakkında ise 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.
29 Mayıs günü, 27-28 Mayıs’ta Hrant Dink Vakfı'na maille tehdit edildiğinin tespiti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hüseyin Ateş hakkında "zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretle tehdit" suçundan 26 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.
Ersin B. hakkında da yine aynı suçtan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.
Etiketler: son dakika hrant dink vakfı'na tehdit Hrant DinkSon Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 11:45
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