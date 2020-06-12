29 Mayıs günü, 27-28 Mayıs’ta Hrant Dink Vakfı'na maille tehdit edildiğinin tespiti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Ateş hakkında "zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretle tehdit" suçundan 26 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Ersin B. hakkında da yine aynı suçtan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.