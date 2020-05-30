İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit içeren elektronik posta ile ilgili resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hrant Dink Vakfı'nın Twitter hesabından "27-28 Mayıs’ta Hrant Dink Vakfı’na e-mail ile ölüm tehdidi ulaştığını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Son dönemde yükselen nefret dili ve oluşturulan iklimin ciddiyetini vurgulamak, yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak için bu duyuruyu yapmanın görevimiz olduğu kanaatindeyiz." şeklindeki paylaşımının tespiti üzerine tutanak tutularak resen soruşturma başlatıldı.

Provokatör yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar’daki Ermeni Kilisesi’nin haçının kırılması ile Hrant Dink Vakfına tehdit maili atılması olaylarının faillerin yakalandığını bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfına tehdit maili atan provokatör de hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz! Türk polisine güvenin."

Hrant Dink Vakfına gönderilen ölüm tehdidine siyasiler tepki gösterdi.

"Türkiye’de provokasyon mevsimi kapanalı çok oldu"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twittar'dan yaptığı açıklamada, Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz. Kursaklarında kalır." dedi.

Çelik, "Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan; vakıfları, dernekleri, vatandaşlarımızı tehdit etmeye kalkan provokasyonlar Türkiye düşmanlığıdır . Bunların maşaları çeşitlidir ama arkasındaki odaklar aynıdır." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti;

"Ülkemizin ve insanımızın kötülüğünü isteyenler, farklılıklarımızı fay hattı zannederek bunları tetiklemeye çalışır. Ama her seferinde fay hattı zannettiklerinin kardeşlik köprülerimiz olduğunu öğrenir. Bu ülkede herkes birinci sınıf vatandaştır. Biriz, beraberiz.

Vatandaşlarımız içindeki farklı grupları tehdit edenlerin ortak özelliğinin Türkiye düşmanlığı olduğunu tarihimizden çok iyi biliyoruz. Kullandıkları maşalar değişir bunlar değişmez. Ama artık bu topraklarda operasyon yapamazlar. Türkiye’de provokasyon mevsimi kapanalı çok oldu."

"Toplumsal barışımızı hedef alan çirkin bir provokasyondur"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hrant Dink Vakfına yönelik tehdit, birliğimizi, beraberliğimizi ve toplumsal barışımızı hedef alan çirkin bir provokasyondur. Faillerinin hukuk önünde hesap vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.