İki ayrı operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı ve Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin peş peşe açıklamalar yapıldı.
Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/GCoOJhlokP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 30, 2020
Avaşin'e hava harekatı
İlk açıklamada Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
İkinci açıklamada ise Barış Pınarı bölgesine yönelik teröristlerin sızma girişiminin engellendiği belirtildi. "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor" denilen açıklamada Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/Eq0MOHI5YY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 30, 2020
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