Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4,1'lik deprem
Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 10.22'de meydana geldiğini açıkladı. 4,1 büyüklüğünde depremin 15,4 kilometre derinlikte yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM: Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 10.22'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) May 30, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Etiketler: son dakika AFAD deprem Ege deniziSon Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:53
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