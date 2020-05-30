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Avaşin bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi. 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı. Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/GCoOJhlokP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 30, 2020
Etiketler: son dakika msb Avaşin hava harekatıSon Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:52
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