Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı. Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.



Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/GCoOJhlokP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 30, 2020