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Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 567. yılını kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fethinin 567. yılını kutladı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'un fetih yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un fethinin 567'nci yılında, bu kadim kenti bize miras bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve 'geldikleri gibi giderler' inancıyla İstanbul'u İşgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum. İstanbul, tarihine yakışır şekilde artık İstanbullularla yönetiliyor." ifadelerini kullandı.
Etiketler: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kemal KılıçdaroğluSon Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 00:28
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