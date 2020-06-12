Kararı, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medyadan paylaştı. Şikago ve Washington'a 19 Haziran, Los Angeles'a 24 Haziran'dan itibaren haftada 3 uçuş gerçekleştirilecek.

Uzak Doğu seferleri de başlıyor. 19 Haziran’dan itibaren Şangay'a haftada 1, 24 Haziran’dan itibaren Hong Kong ve Seul'e haftada 2 uçuş yapılacak.

Türk Hava Yolları, 16 Haziran'dan itibaren Bişkek’e haftada 3, Minsk’e 17 Haziran’dan itibaren haftada 3 kez sefer düzenleyecek.

Duşanbe'ye 18 Haziran, Almata’ya da 21 Haziran’dan itibaren haftada 2 uçuş gerçekleştirilecek.