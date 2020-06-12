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THY Uzakdoğu ve ABD hatlarını açıyor
[Fotoğraf: AA]
Yurt dışı uçuşlarına başlayan Türk Hava Yolları yeni hatlarını hızla açıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Uzakdoğu uçuşları 19 Haziran'da başlayacak.
Kararı, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medyadan paylaştı. Şikago ve Washington'a 19 Haziran, Los Angeles'a 24 Haziran'dan itibaren haftada 3 uçuş gerçekleştirilecek.
Uzak Doğu seferleri de başlıyor. 19 Haziran’dan itibaren Şangay'a haftada 1, 24 Haziran’dan itibaren Hong Kong ve Seul'e haftada 2 uçuş yapılacak.
Türk Hava Yolları, 16 Haziran'dan itibaren Bişkek’e haftada 3, Minsk’e 17 Haziran’dan itibaren haftada 3 kez sefer düzenleyecek.
Duşanbe'ye 18 Haziran, Almata’ya da 21 Haziran’dan itibaren haftada 2 uçuş gerçekleştirilecek.
Etiketler: THYSon Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 10:44
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