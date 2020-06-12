Koronavirüs salgını sebebiyle getirilen seyahat kısıtlamasının ardından otobüs firmalarının yarı kapasiteyle çalışma kararı şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarını bir anda yükseltmişti.

Otobüslerde doluluk oranı yüzde 75'lere yükseldi. Bilet fiyatlarında da düzenleme gündeme geldi. Buna göre tavan fiyatlarda yüzde 30'luk bir indirim planlanıyordu. Planlanan indirim, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yayımladığı Tebliğ ile, tavan fiyatları yüzde 30 düşürdü.

Böylelikle, fahiş fiyatı önlemek için 14 Mayıs'ta geçilen uygulamada tarife yeniden düzenlendi.

İstanbul-Ankara biletleri en fazla 120 lira

Yeni tarifeyle 101-115 kilometre arası 100 liradan 70 liraya, 116 ile 130 kilometre arası da 75 liraya düştü. 1001-1100 kilometre arası 205 lira olurken, en uzun mesafe ise 375 liraya indi.

301-350 kilometrelerde 150 lira olan tavan fiyat 110 liraya, 901-bin kilometrelerde 250 lira olan tavan ücret de 185 liraya düştü.

Böylece, 160 liraya satılan İstanbul-Ankara biletleri en fazla 120 lira olacak.

Mesafeye göre fiyat tarifesi

YOL MESAFESİ TARİFE YOL MESAFESİ TARİFE (KM) (TL) (KM) (TL) 101-115 70 701-800 150 116-130 75 801-900 165 131-150 80 901-1000 185 151-175 85 1001-1100 205 176-200 90 1101-1200 225 201-250 95 1201-1300 240 251-300 105 1301-1400 260 301-350 110 1401-1500 280 351-400 115 1501-1625 300 401-550 120 1626-1750 315 551-625 125 1751-1875 335 626-700 130 1876-2000 355 2001 ve üzeri 375

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sürecin olumlu seyretmesi halinde, tavan fiyat uygulamasının 31 Temmuz'da sona ereceğini açıklamıştı.