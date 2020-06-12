Otobüs bileti fiyatlarına indirim
Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarında yaklaşık yüzde 30 indirim yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tavan fiyat tarifesini yeniden düzenledi. Tavan fiyat uygulamasının 31 Temmuz'da sona ermesi planlanıyor.
Koronavirüs salgını sebebiyle getirilen seyahat kısıtlamasının ardından otobüs firmalarının yarı kapasiteyle çalışma kararı şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarını bir anda yükseltmişti.
Otobüslerde doluluk oranı yüzde 75'lere yükseldi. Bilet fiyatlarında da düzenleme gündeme geldi. Buna göre tavan fiyatlarda yüzde 30'luk bir indirim planlanıyordu. Planlanan indirim, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yayımladığı Tebliğ ile, tavan fiyatları yüzde 30 düşürdü.
Böylelikle, fahiş fiyatı önlemek için 14 Mayıs'ta geçilen uygulamada tarife yeniden düzenlendi.
İstanbul-Ankara biletleri en fazla 120 lira
Yeni tarifeyle 101-115 kilometre arası 100 liradan 70 liraya, 116 ile 130 kilometre arası da 75 liraya düştü. 1001-1100 kilometre arası 205 lira olurken, en uzun mesafe ise 375 liraya indi.
301-350 kilometrelerde 150 lira olan tavan fiyat 110 liraya, 901-bin kilometrelerde 250 lira olan tavan ücret de 185 liraya düştü.
Böylece, 160 liraya satılan İstanbul-Ankara biletleri en fazla 120 lira olacak.
Mesafeye göre fiyat tarifesi
|YOL MESAFESİ
|TARİFE
|YOL MESAFESİ
|TARİFE
|(KM)
|(TL)
|(KM)
|(TL)
|101-115
|70
|701-800
|150
|116-130
|75
|801-900
|165
|131-150
|80
|901-1000
|185
|151-175
|85
|1001-1100
|205
|176-200
|90
|1101-1200
|225
|201-250
|95
|1201-1300
|240
|251-300
|105
|1301-1400
|260
|301-350
|110
|1401-1500
|280
|351-400
|115
|1501-1625
|300
|401-550
|120
|1626-1750
|315
|551-625
|125
|1751-1875
|335
|626-700
|130
|1876-2000
|355
|2001 ve üzeri
|375
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sürecin olumlu seyretmesi halinde, tavan fiyat uygulamasının 31 Temmuz'da sona ereceğini açıklamıştı.
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