Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 96. yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş senedi olan Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 96’ncı yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl aynı zamanda istiklal mücadelemizin başlangıcının 100’üncü yıl dönümüdür. Dünyanın en güçlü ordularına karşı verdiğimiz Milli Mücadele, ülkemizin bağımsızlık belgesi olan Lozan Antlaşmasıyla taçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye’yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir"

Türkiye Cumhuriyeti’nin, bir asır önce olduğu gibi bugün de bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının huzur ve güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Son dönemde Doğu Akdeniz’de ve Suriye’nin kuzeyinde attığımız adımlar, Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur. Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye’yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir." dedi.

Erdoğan, "Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması’nın 96’ıncı yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimizi saygı ve minnetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber