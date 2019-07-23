Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İsrail’in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür"

İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması İsrail’in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür.

"Şiddetle kınıyoruz"

Kudüs’ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz. İki devletli çözüm vizyonuna zarar veren bu gayri meşru eylemler derhal durdurulmalıdır.

Uluslararası topluma çağrı

Uluslararası toplumu, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya ve Filistin halkının haklarının korunması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz..

Kaynak: TRT Haber