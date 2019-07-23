İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliği için yapılan seçimi, eski Dışişleri Bakanı Boris Johson kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Johnson'u tebrik etti.

Erdoğan, "Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum." dedi.

Birleşik Krallık'ın 77. Başbakanı olan @BorisJohnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.



Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 23, 2019

Kaynak: TRT Haber