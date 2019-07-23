İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliği için yapılan seçimi, eski Dışişleri Bakanı Boris Johson kazandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Johnson'u tebrik etti.
Erdoğan, "Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum." dedi.
Birleşik Krallık'ın 77. Başbakanı olan @BorisJohnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 23, 2019
Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum.
Kaynak: TRT Haber