İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliği için yapılan seçimi, eski Dışişleri Bakanı Boris Johson kazandı.

Yaklaşık 125 bin parti üyesinin posta yoluyla belirlediği yeni Başkan Johson, 2008-2016 yılları arasında 2 dönem Londra Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Sert Brexit yanlısı olan Johnson, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması için yürütülen kampanyanın lider figürü konumunda.

Yeni Başbakan, sivri dili ve farklı kişiliğiyle de dikkat çekiyor.

Cameron'ın okul arkadaşı: Oxford'lu Boris

Boris Johnson, 2010-2016 yılları arasında Başbakanlık yapan David Cameron'ın okul arkadaşı.

Her iki siyasi de önce Eton Koleji, sonra Oxford Üniversitesinden mezun oldu.

Ancak Johson'ın çok daha politik bir öğrenci olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Öyle ki Johnson, Oxford yıllarında ülkenin en prestijli öğrenci münazara topluluklarından biri sayılan Oxford Union'ın Başkanlık görevini üstlendi.

Daha önce, eski Başbakan Edward Heath ile eski Dışişleri Bakanı William Hague'nin bu toplulukta Başkanlık görevi yürütmesi dikkat çekici bir detay.

Gazetecilik kariyeri

Boris Johnson, eğitim hayatı sonrası da gazetecilik kariyerine başladı.

The Times of London'da kısa bir süre çalışan Johnson, The Daily Telegraph gazetesine geçti ve burada Brüksel muhabiri olarak görev yaptı.

Merkez sağ medyada adından sıkça söz ettirmeye başlayan Johnson, siyasi kariyeri öncesinde son olarak The Spectator'da editör olarak çalıştı.

En sıkı Brexit yanlısı

Johson, Brexit'i İngiltere'nin en önemli süreçlerinden biri olarak değerlendiriyor.

Anlaşmalı ya da anlaşmasız Brexit'in ekim ayı sonuna kadar gerçekleştirilmesi gerektiğini savunan Boris Johnson, liderlik kampanyasını "Ülkemiz beka sorunuyla karşı kaşıya ve Brexit'i 31 Ekim’de gerçekleştiremezsek asla affedilmeyeceğiz" ifadesiyle başlatmıştı.

Johnson’ın liderlik vaatleri arasında, ülkenin AB’ye daha önceki taahhütlerinden kaynaklanan yaklaşık 40 milyar sterlinlik ayrılık ödemesini yapmayacağı da yer alıyordu.

"Sivri dilli" Boris

Yeni Başbakan Boris Johnson, icraatlarından çok gafları ile gündeme gelmişti.

Johnson, önceki dönemde İngiltere’yi ziyaret ederek David Cameron’ın AB’de kalma kampanyasına destek açıklayan eski ABD Başkanı Barack Obama’nın ailesinin "Kenya kökeni"ni hatırlatmış ve bu nedenle Britanya İmparatorluğu'na düşman olabileceğini iddia etmişti.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hilary Clinton için "Akıl hastanesinde çalışan sadist bir hemşireye benziyor" diyen Johnson ayrıca, katıldığı bir televizyon programında çarşaflı kadınları "posta kutusu"na benzeterek tepki toplamıştı.

May'e güven vermedi

Eski Başbakan Theresa May’in Dışişleri Bakanlığı görevini 2 yıl yürüten Boris Johnson’ın "hassas istihbarat" bilgilerine ulaşmasına izin vermediği iddia edilmişti.

İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin haberinde, İngiliz dış istihbarat servisi MI6 ile dijital istihbarat servisi GCHQ'nun ülkenin yönetim yapısında Dışişleri Bakanına bağlı olmasına rağmen Johnson’a bu engelin konulmasının ardında May’in, Johnson’ın "sır saklama yeteneğine güvenmemesi" olduğu belirtilmişti.

Aslen Çankırılı

İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson, Osmanlı döneminde Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapan ve İstiklal Mücadelesi'ne karşı tavrıyla bilinen, Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünden Ali Kemal'in torununun oğlu.

2016 yılında Türkiye'ye gelerek resmi temaslarda bulunan Johnson, bir gazetecinin "Çankırılı mısınız?" sorusuna "Kalfat" yanıtını vermişti.

