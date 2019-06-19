Muhafazakar Partinin liderliği için aday olduğunu açıklayan Boris Johnson, İngiltere’nin 31 Ekim tarihine kadar Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması gerektiğini, aksi takdirde ülkenin “çok ciddi” kayıp yaşayacağını söyledi.

Bir televizyon programında konuya değinen Johnson, “Korkarım, çok ciddi bir siyasi kayıp yaşayacağız. 31 Ekim’de ayrılmazsak bunun bedeli ağır olacak” diye konuştu.

Johnson geçtiğimiz haftalarda, Brexit anlaşması gereği İngiltere’nin AB’ye ödemesi gereken yaklaşık 39 milyar sterlinlik tazminatı hemen ödemeyeceğini belirtmişti.

İngiltere’nin 2016’da yapılan referandumla aldığı AB’den ayrılma kararını 29 Mart’ta hayata geçirmesi öngörülüyordu. Ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit 31 Ekim’e ertelenmişti.

Kaynak: Reuters