Irak güvenlik güçleri, ülkenin güneyinde yer alan Basra kentinde, aralarında ABD’li Exxonmobil’in de olduğu uluslarası petrol şirketlerinin bulunduğu bölgeye füzeyle saldırı düzenlendiğini ve 2 Iraklı işçinin yaralandığını duyurdu.

Güvenlik kaynaklarına göre, saldırının ardından Exxonmobil 20 çalışanını bölgeden tahliye etti.

Exxonmobil geçen ay da, ABD’nin diplomatik görevlilerini tahliye etme kararı almasından sonra İran’dan gelebilecek olası tehditleri gerekçe göstererek bazı görevlilerini Irak’tan tahliye etmişti.

Bağdat'ta askeri kampa füze atılmıştı

Bağdat'ta ABD'li askerlerin kaldığı El-Taci Askeri Kampı'na katyuşa füzesiyle saldırı düzenlenmişti.

Bağdat'ın yaklaşık 85 kilometre kuzeyinde yer alan ve ABD'li askerlerin kaldığı kampta, birer askeri havalimanı ve üs var.

Son günlerdeki saldırılar dikkat çekiyor

Salahaddin vilayetinde bulunan Irak'ın en büyük askeri hava üssü "Beled Hava Üssü"ne de 15 Haziran'da 3 havan topuyla saldırı düzenlenmişti.

Bağdat'ın merkezinde yer alan ABD Büyükelçiliği yakınındaki bir eve de geçtiğimiz cuma akşamı bir katyuşa roketi atıldığı aktarılmıştı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına 20 Mayıs'ta da yine katyuşa füzesiyle saldırı olmuştu.

Kaynak: Reuters