Trump, ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Kurumu'na (ICE) atıfta bulunarak Twitter'da yaptığı açıklamada, "Gelecek hafta ICE, yasal olmayan yollardan ABD'ye girmiş milyonlarca yasadışı yabancının sınırdışı edilme sürecini başlatacak. Geldikleri kadar hızlı bir şekilde sınırdışı edilecekler" ifadelerini kullandı.

Şu an ABD'de çoğunlukla Meksika'dan ve Orta Amerika ülkelerinden olmak üzere 12 milyon yasa dışı göçmen olduğu tahmin ediliyor.

Bu ayın başında varılan anlaşmayla Meksika, Orta Amerika göçmenlerini iltica başvuruları ABD mahkemelerinde görülene kadar almayı kabul etmişti.

Aynı anlaşma kapsamında Meksika, Orta Amerika ülkelerinden gelerek ABD sınırını geçmeye çalışan göçmenleri durdurmak için Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırma sözü vermişti.

Bu anlaşmayla Trump'ın yasa dışı göçü önlemediği gerekçesiyle Meksika'ya yönelttiği gümrük vergilerini artırma tehdidini geri çekmesi sağlandı.

Kaynak: Reuters