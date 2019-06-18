Sudan'ın başkenti Hartum ve batısındaki Umdurman kentinde Askeri Geçiş Konseyi karşıtı gösterilerde, aktivistler Sudan bayrakları yanı sıra, yönetimin sivillere teslimi taleplerinin yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Yine ülkenin doğusundaki Port Sudan kentindeki gösterilerde, protestocular konseyden internet bağlantısına izin verilmesini talep etti.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Hımidti dün yaptığı açıklamada, çok kısa süre içinde teknokrat hükümeti kurulması konusunda kararlı olduklarını duyurmuştu.

Öte yandan Sudan meslek birlikleri bugün de ülke çapında tüm vilayetlerde ve köylerde yönetimin sivillere teslimi talebiyle gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, barışçıl gösterilerin zorunlu olduğu ve yönetimin sivillere teslim edilmesi taleplerinin süreceği belirtildi.

Sudan'daki gelişmeler

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı 3 yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmıştı.

Sudan'daki protesto gösterilerine liderlik eden muhalif yapı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), ordu ve ona bağlı Hımidti liderliğindeki Hızlı Destek Kuvvetlerini, ordu karargahı önündeki göstericileri güç kullanarak dağıtmakla suçluyor. Askeri Geçiş Konseyi yetkilileri ise göstericilerin doğrudan hedef alınmadığını, meydana yakın "Kolombiya" bölgesindeki suç odaklarına yapılan baskın sonrasında protestocu gruptan ölen ve yaralananların olduğu bazı üzücü hadiselerin yaşandığını savunuyor.

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin meydana müdahalesi ve sonraki olaylarda şu ana kadar 128 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA