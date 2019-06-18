ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Washington'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Ortagus, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin, ABD-AB ilişkileri üzerinde detaylı bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti.

Öte yandan, görüşme sırasında Avrupa'nın savunma ve güvenliğinin de ele alındığını belirten Ortagus, "Görüşmede, Afganistan, İran, Libya, Küba, Moldova, Batı Balkanlar, Rusya, Ukrayna ve Venezuela gibi ortak çıkar ve endişelere de değinildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA