Nikaragua'da Ortega hükümeti tarafından yapılan açıklamada, muhalefetle daha önce varılan uzlaşma gereği, geçen yılki hükümet karşıtı gösterilere katıldıkları için "kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla tutuklu bulunan muhaliflerin tamamını serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, "8 Haziran'da Ulusal Meclis, geçen yıl hükümet karşıtı gösterilerde tutuklananların, 10-11 Haziran'da serbest bırakılmalarını öngören af yasasını tartışıp uygulamaya koymuştur. Nikaragua Devleti, halkımıza ve uluslararası topluma karşı olan sözünü yerine getirmiştir." ifadeleri yer aldı.

Nikaragua Siyasi Tutuklular Birliği (UPPN) ise Ortega hükümetinin bütün siyasi tutukluları serbest bırakmadığını, halen 80'den fazla siyasi tutuklunun hapishanede olduğunu ileri sürdü. UPPN, bütün siyasi tutukluların serbest bırakılmaması halinde tekrar sokak gösterileri düzenleyeceklerini açıkladı.

Hükümet ve muhalifler arasında görüşmeler

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın temsilcileri ve muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı arasındaki görüşmeler 27 Şubat'ta başlamıştı.

Muhalefet ile yeniden müzakerelere başlama konusunda anlaşan hükümet, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada, gösterilerde tutuklanan muhalifleri serbest bırakacağını açıklamıştı.

Hükümet ülkeye uluslararası yaptırımlar uygulanmasına yol açan siyasi krizi çözmeye yönelik müzakerelere yeniden başlama konusunda muhalefet koalisyonu Yurttaş İttifakı ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Anlaşma kapsamında eylemlerde "kamu düzenini bozmakla" suçlanarak tutuklanan muhalif protestoculardan halen cezaevinde bulunanların tamamının 90 gün içinde serbest bırakılacağı ifade edilmişti.

Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisanda büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.

Ağustos ortasına kadar süren protestolar sırasında Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) rakamlarına göre 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği rakamlarına göre 448 kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümet karşıtı protestoların geçen yıl eylül sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada, bir kişi yaşamını yitirmişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

Kaynak: AA