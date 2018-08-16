Nikaragua'da hükümet karşıtı protesto

Nikaragua hapishanelerindeki muhaliflerin serbest bırakılmasını isteyen halk, Managua'da protesto gösterileri düzenledi.
Tutuklu muhalifler, Daniel Ortega hükümetine karşı yürüttükleri faaliyetler nedeniyle terörle suçlanıyor.
Nikaragua son aylarda, tarihinin en kötü siyasi krizlerinden birini yaşıyor.
Protestolar Nisan ayında başlamıştı
Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da Nisan ayında başlayan hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği ise 448 olarak açıklamıştı.
Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, Nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.
Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını istiyor.
Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak için Nikaragua'ya davet edilmişti.
Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar en son 16 Haziran'da, Katolik kilisesinin arabuluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü.
Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısında bulunulmuştu.
Kaynak: Reuters