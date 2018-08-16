Kabe'nin en çok ilgi gören yerlerini TRT Haber görüntüledi

Yeryüzünün ilk mabedi, Müslümanların kıblesi Kabe. Bugünlerde milyonlarca hacı adayı ilahi davete uyarak Kabe'ye koştu. Kalplerin heyecanla attığı, gözlerin yaşardığı Kabe'de öyle yerler var ki hacı adayları orada dua etmek, elini sürebilmek için birbiriyle yarışıyor. Hiçbir zaman boş kalmayan Kabe'nin bu bölümlerinde izdihamı andıran görüntüler yaşanıyor. TRT Haber, Kabe’yi ve onun en özel bölümlerini yakından görüntüledi.

Yüzbinlerce insan akın ediyor

Hacı adayları Kabe duvarına yüz sürmek, Hicr- i İsmail'de namaz kılabilmek ve Hacerü'l-Esved'i öpebilmek için kutsal topraklara gitti.

Kabe'nin belli bölümlerine ilgi o kadar yoğun ki günün her saati yüzbinlerce insan bu bölümlere akın ediyor.

Bunlardan birisi kabenin köşesinde bulunan Hacerü'l-Esved ile Kabe kapısı arasında bulunan Mültezem. Zira buranın önemi burada yapılan duaların kabul oluşundan kaynaklanıyor.

Kabe'nin en özel bölümlerini TRT Haber görüntüledi

Kabe çevresinde tavaf yapılan alana Metaf deniyor. Metaf'ta 7’den 70’e herkes kadın erkek çoluk çocuk demeden tavaf yapıyor. Bu alanda beyaz giysileriyle müslümanlar için adeta mahşerin provası yaşanıyor. Kabe çevresindeki birkaç bin metre karelik alanda tarihten çok sayıda izler bulunuyor. Buraya gelen her hacı adayı da bu konuda bilgilendiriliyor. Örneğin tavaf alanında 70 civarında peygamberin mezarı olduğu söyleniyor.

Tavafın başlangıcı: Hacerü'l-Esved

Peygamber efendimizin Hacerü'l-Esved’i öptüğünü bilen her hacı adayı aynı niyetle ona yaklaşıyor.

Kabe'nin dört köşesi bulunuyor. Irak köşesi, Yemen köşesi gibi isimlerle anılıyor. Ancak bunlardan en önemlisi Hacerü'l-Esved’in bulunduğu köşe. Zira tavafın başlangıcı burası sayılıyor.

Kabe’nin kuzey yönünde bulunan Altın yağmur oluğu ise hacı adayları arasında Türkiye’yi göstermesiyle meşhur. Altınoluk’un hemen altında bulunan etrafı duvarla çevrili alan ise Kabe'nin içi sayılan Hicr-i İsmail. Bu yüzden burada namaz kılmak isteyenler birbiriyle yarışıyor ancak bu hiç de kolay olmuyor.

Kabe kapısının yaklaşık 10 metre ilerisinde Makam-ı İbrahim bulunuyor. Yani Hz. İbrahim'in ayak izinin olduğu yer. Onun biraz ilerisi ise Hicr-i İsmail olarak anılıyor ki orası da Kabe'nin içine dahil olarak biliniyor.

Kaynak: TRT Haber