Filistinliler Gazze'ye uygulanan yaptırımları protesto etti

Filistin Merkez Konseyi'nin 29. dönem çalışma toplantısıyla eş zamanlı düzenlenen gösteriye yüzlerce Filistinli katıldı.

Gazze Şeridi'ne uyguladığı yaptırımları kaldırması ve İsrail ile güvenlik koordinasyonunu durdurması için Filistin yönetimine çağrı yapan göstericiler, "Yaptırımları kaldırın, Gazze bizim birleştiricimiz" yazılı dövizler taşıdı.

Konseyin 29. dönem toplantısının düzenlendiği Filistin Devlet Başkanlık Sarayı'na ulaşmak isteyen Filistinliler, güvenlik güçleri tarafından engellendi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gazze hakkında hukuki, yasal ve mali kararlar alacağını dile getirmişti.

Filistinli gruplar, Batı Şeria yönetiminin, Gazze'deki memurların maaşlarını kesme, yüzlercesini erken emekliliğe sevk etme gibi çeşitli uygulamalarla Gazze'ye karşı cezalandırma politikası ve yaptırım uyguladığını belirtiyor.

Batı Şeria merkezli Filistin hükümeti, Gazze'deki memurların maaşlarını yaklaşık 1 yıldır yüzde 30-50 oranında kesintili ödüyordu.

Kaynak: AA, TRT Haber