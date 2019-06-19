Ülkesinin İran’la ilişkileri hakkında basına açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran üzerindeki baskının devam edeceğini ve bu ülkenin “saldırgan” tutumuna karşı caydırma politikasını sürdüreceklerini söyledi.

Pompeo, Tahran’la çatışma istemediklerini de sözlerine ekledi.

Time dergisinde yayımlanan bir röportajda, Trump’ın İran’ın nükleer varlığına karşı askeri hareket başlatmaya hazırlandığı ifadelerine yer verilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Hürmüz Boğazı’nda 2 yakıt tankerine saldırı düzenlenmiş, bunun üzerine ABD ve İran’dan karşılıklı suçlamalar gelmişti.

Bu gelişmelere rağmen saldırıları “çok küçük” olarak niteleyen Pompeo, “Başkan Trump savaş istemiyor, biz Amerika’nın çıkarlarını korumak üzere bölgede iletişimimizi sürdüreceğiz” dedi.

Kaynak: Reuters