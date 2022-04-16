Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 11:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ABD'ye gidecek
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet ABD'ye gidecek. Çeşitli toplantılara katılacak Nebati, ziyaretlerinde mevkidaşları ile ikili görüşmelerde de bulunacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan'da Washington’da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na katılacak.
Bu toplantılarda, küresel ekonomik görünüm ve riskler değerlendirilecek, Türk ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalar uluslararası finans çevreleriyle paylaşılacak.
Bakan Nebati, Washington ziyaretinde mevkidaşları, uluslararası kuruluşların başkanları, çok uluslu şirketler ile sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle ikili görüşmeler yapacak.
Etiketler: Nureddin Nebati ABD
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