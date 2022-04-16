Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleriyle, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele amacıyla ülke genelinde "Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulama, yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 38 bin 181 personel ve 183 dedektör köpeğin katılımıyla 8 bin 399 noktada yapıldı.

Huzur uygulamasında; 6 bin 434 metruk bina, 11 bin73 umuma açık yer, 486 terminal ve 3 bin 549 diğer yerler olmak üzere toplam 21 bin 542 yer kontrol edildi. 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 28 organizatör gözaltına alındı, bin 629 düzensiz göçmen yakalandı.

45’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 817 aranan şahıs tespit edildi, bin 77’si yabancı uyruklu ve 63’ ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam bin 140 şahsa idari yaptırım uygulandı.

Uygulamada; 13 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobil düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 21 adet mermi, 2 adet kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde 790 paket kaçak sigara ve 1 adet sahte kimlik elde edildi.