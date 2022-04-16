Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Görüşmede Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi, Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyeti, Ukrayna limanlarında bekleyem ticari gemilerin emniyetle Türkiye'ye ulaşımlarının sağlanması konuları vurgulandı.

Akar ayrıca, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğinin de bir kez daha altını çizdi.