Gündem
TRT Haber 04.10.2025 11:35

Haydut İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistler yola çıktı

Haydut İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36 Türk vatandaşı ve üçüncü ülke uyrukluları taşıyan uçak, İstanbul'a doğru yola çıktı.

Haydut İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistler yola çıktı

İşlemleri tamamlanan aktivistler, öğleden önce Ramon Havalimanı'na iniş yapan THY uçağına bindi ve uçak hareket etti.

Uçağın saatler içerisinde İstanbul'a ulaşması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre, aktivistler için tahsis edilen THY uçağı ile 36 Tük vatandaşının İstanbul'a götürüleceği aktarılmıştı.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türk vatandaşlarının yanı sıra, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da söz konusu uçakla İstanbul'a götürüleceğini bildirmişti.

