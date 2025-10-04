Parçalı Bulutlu 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 04.10.2025 11:23

Ömer Çelik: İsrail'in saldırıları hemen durmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hamas'ın ortaya koyduğu kapsayıcı iradeye uluslararası destek verilmesi gerekir. Bunun için İsrail’in saldırıları hemen durdurması, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze’ye engelsiz şekilde ulaşması sağlanmalıdır" dedi.

Ömer Çelik: İsrail'in saldırıları hemen durmalı
[Fotograf: AA]

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hamas'ın ateşkes ve barışın tesisi için esir takasından işgalin tamamen sona erdirilmesine ve Filistin'in yalnızca Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğine kadar geniş bir perspektif sunduğunu ifade etti.

Açıklamada, Arap, İslam dünyası ve uluslararası destekle ortaya koyulan kuralların ve önerilen mekanizmaların altının net olarak çizildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hamas'ın yanıtını barış için "olumlu bir yaklaşım" olarak değerlendiren mesajına da değinen Çelik, bu durumun ilk aşamada ateşkesin sağlanması ve insani yardımların önünün açılması için yeni bir zemin oluşturabileceğini kaydetti.

"Uluslararası destek verilmeli"

Çelik, Hamas'ın sergilediği bu kapsayıcı iradeye uluslararası toplumun destek vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Bunun için İsrail'in saldırıları hemen durdurması, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye engelsiz şekilde ulaşması sağlanmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk günden itibaren ateşkesin sağlanmasından bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasına kadar çizdiği hakiki çerçeve, çözümün kalıcı barışa dönüşmesinin en net yol haritasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Ömer Çelik
Sıradaki Haber
Suç işleyen çocuklara verilen hapis cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:56
DMKP, 13 yılda yaklaşık 73 bin hayvanı tedavi ederek doğaya saldı
12:47
Kocaeli'de bir fabrikadaki iş kazasında 2 kişi öldü
12:07
Tapu işlemlerinde "65 yaşa rapor zorunluluğu" iddialarına yalanlama
11:50
Israrcı eski nişanlıya "huzur bozma" suçundan hapis cezası
11:48
Ankara'da yarın "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" düzenlenecek
11:47
ABD'nin Portland kentinde federal tesislerin korunması için yaklaşık 200 Ulusal Muhafız görevlendirildi
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
FOTO FOKUS
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ