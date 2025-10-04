Haydut İsrail'in alıkoyduğu 137 aktivist Türkiye'ye getirildi

İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk, 23'ü Malezyalı olmak üzere toplamda 137 kişinin Türkiye'ye getirilmesi için gönderilen THY uçağı İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan hareket etti.

Saat 15.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan aktivistler, bazı yetkililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılandı.

Aktivistler, kendilerini taşıyan uçaktan "Özgür Filistin" sloganlarıyla iniş yaptı.

"İnsanlık dışı muamelede bulundular"

TRT Haber'e konuşan Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Ersin Çelik, 35 günlük bir sürecin ardından Türkiye'ye geldiklerini ifade etti. İsrail kısmının zor olduğunu ifade eden Çelik, kendilerine insanlık dışı muamelede bulunulduğunu aktardı.

Haydut İsrail'in kendilerine hem fiziksel hem de psikolojik şiddette bulunduğunu aktaran Çelik, "Bazı arkadaşlarımızı yaraladılar. Yemek vermediler, su vermediler. Onların artıklarını içmemizi istediler, kabul etmedik. Neticede devletimiz bizi aldı, getirdi" dedi.

"İsrail'de moraller çok bozuk"

Ablukayı kaldırdıklarını düşündüklerini ifade eden Çelik, "Çünkü İsrail'de moraller çok bozuk. İnanılmaz öfkeliler, çok kızgınlar ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bütün dünyanın onlardan nefret ettiğini görmeye başladılar. O yüzden biz ablukayı kırdık üç gün önce. Ve kırılmanın etkisini de üç gün boyunca İsrailli Siyonist askerlerin ve polislerin yüzlerinden çok net bir şekilde okuduk." dedi.

"Bütün dünyaya İsrail'in ne kadar zalim olduğunu gösterdik"

Türkiye Delegasyonu Saha Sorumlusu, Tunus Saha Sorumlusu Davut Başkıran ise, Türkiye hükümetine teşekkür etti.

Elçiliklerin kendilerini yalnız bırakmadığını kaydeden Başkıran, "Orada bizimle ilgilendiler, bunun için çok teşekkür ediyorum. Ama kamuoyuna şu isimleri paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Orada elçiliklerimiz geride kalan arkadaşlarımızı da getireceklerini söylediler. Ben kamuoyuna yine de bu isimleri paylaşmak istiyorum: Mecit Bahçıvan, Abdullah Gündem, Alpaslan Atasan, Yunus Demir, Turgay Turan, Zeynel Abidin Özkan, Muhammed Fatih Sinan, Sena Polat, Semih Fener, Hakan Şimşek. Bunlar orada kaldı. Ancak elçiliklerimiz bunları bize tekrar ulaştıracağını söyledi. Biz başardık! Ablukayı kırdık. Bütün dünyaya İsrail'in ne kadar zalim olduğunu gösterdik. İki hedefimizden biri de buydu, başardık arkadaşlar." dedi.

"Türkiye bizi burada bırakmaz dedim"

Aktivist Said Ercan ise şunları söyledi:

"Dün koğuşta arkadaşlarla konuşurken dedim ki, Türkiye bizi burada bırakmaz, uçak gönderir ve yarın aldırır dedim. Ama bir şeyi unutmuştum. Bizi aldırdı, bizim yanımıza da diğer 44 ülkenin vatandaşını aldırdı. İşte büyük Türkiye'nin fotoğrafı! Ben gözyaşlarımı tutamıyorum. Biz bir şeyi başardık. Sumud Filosu'nun amaçlarından bir tanesi dünyayı duyurmaktı. Bunu başardık. Ama bir konuda üzgünüm; o Gazze sahilinde bizi bekleyen, oyuncaklarını bekleyen, çikolatasını bekleyen çocuklara ulaşamadık. Ama inşallah tekrar geleceğiz. Dünya ayağa kalktı. Ben Türkiye'mize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve buradaki arkadaşlarımıza, hepsinden Allah razı olsun. İşte büyük Türkiye'nin fotoğrafı! Herkese selamlar gönderiyorum, başardık inşallah."

Sağlık kontrolünden geçirilecekler

Aktivistler, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda sağlık kontrolünden geçirilecek.