Parçalı Bulutlu 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 04.10.2025 11:35

Haydut İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist bugün yurda getirilecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir." dedi.

Haydut İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist bugün yurda getirilecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından uluslararası sularda gasbedilen Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşları ile ilgili açıklama yaptı.

Haydut İsrailli yetkililer, Sumud Filosu'nda yasa dışı alıkonulanların sayısının 480 olduğunu açıkladı
Haydut İsrailli yetkililer, Sumud Filosu'nda yasa dışı alıkonulanların sayısının 480 olduğunu açıkladı

Teknelerde yer alan Türk vatandaşlarından 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye dönmesinin öngörüldüğünü belirten Keçeli, nihai rakamın henüz kesinleşmediğini kaydetti.

Kalan vatandaşların işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye'ye gelmeleri için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Keçeli, söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer almasının planlandı bilgisini paylaştı.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Filistin Devleti İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Ömer Çelik: İsrail'in saldırıları hemen durmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:56
DMKP, 13 yılda yaklaşık 73 bin hayvanı tedavi ederek doğaya saldı
12:47
Kocaeli'de bir fabrikadaki iş kazasında 2 kişi öldü
12:07
Tapu işlemlerinde "65 yaşa rapor zorunluluğu" iddialarına yalanlama
11:50
Israrcı eski nişanlıya "huzur bozma" suçundan hapis cezası
11:48
Ankara'da yarın "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" düzenlenecek
11:47
ABD'nin Portland kentinde federal tesislerin korunması için yaklaşık 200 Ulusal Muhafız görevlendirildi
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
FOTO FOKUS
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ