Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir terörsitin teslim olduğu anları paylaştı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik kararlılıkla süren operasyonlar sonuç veriyor.

Kaçışların devam ettiği terör örgütünde bir PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor. Hakkâri Aktütün’de PKK’lı bir terörist, komandolarımıza teslim oldu. Teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildi" denildi.