Hakkari'de bir terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Aktütün'de PKK’lı bir teröristin askerlere teslim olduğunu açıkladı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir terörsitin teslim olduğu anları paylaştı.
Terör örgütü PKK'ya yönelik kararlılıkla süren operasyonlar sonuç veriyor.
Kaçışların devam ettiği terör örgütünde bir PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor. Hakkâri Aktütün’de PKK’lı bir terörist, komandolarımıza teslim oldu. Teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildi" denildi.
Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2020
Hakkâri/Aktütün’de PKK’lı bir terörist, Komandolarımıza teslim oldu. Teröristin üst aramasında; 1 adet el bombası, 1 adet şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantası da ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/bIqoWVilfl