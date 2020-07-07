Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Gelibolu'daki orman yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Bölgede açıklama yapan Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
Şu ana kadar 450 hektar alan etkilenmiş görünüyor.
Yangın kontrol altında, soğutma çalışmaları sürüyor.
Yerleşim yerleriyle ilgili riskler ortadan kalktı. Can kaybı olmaması sevindirici.
Tarım alanlarını da etkilemiş durumda.
Tarımsal hasarları karşılamak için fon tahsis edeceğiz.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 10:23
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