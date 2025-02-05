Parçalı Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
DHA 05.02.2025 00:27

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Hakamler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen 679 hakim ve 396 cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 30 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende yapılan ad çekme sonucuna göre belirlenen 1075 hakim ve savcının ataması yapıldı.

Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.

Böylelikle; 27'nci adli yargı döneminden 512 hakim ve 332 Cumhuriyet Savcısı, avukatlık mesleğinden geçen 13'üncü adli yargı döneminden 77 hakim ve 64 Cumhuriyet Savcısı ile 17'inci idari yargı döneminden 90 hakimin görev yerleri belli oldu.

Hakim ve savcı atama kararları şu şekilde...

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı HSK Hukuk
Sıradaki Haber
Türkiye'den İsveç’e taziye mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:57
Nijerya'da iki akaryakıt tankerinin patlaması sonucu çok sayıda kişi öldü
00:44
Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısı gözaltına alındı
00:09
Türkiye'den İsveç’e taziye mesajı
00:20
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
00:06
Trump, ABD'yi UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyinden geri çekti
23:33
Nevşehir'de eğitime kar engeli
Kızılcapınar Barajı'nda suyun azalmasıyla terk edilmiş yapılar ortaya çıktı
Kızılcapınar Barajı'nda suyun azalmasıyla terk edilmiş yapılar ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Asrın felaketinde hayatını kaybeden ikizlerin hayalini aileleri gerçekleştirdi
Asrın felaketinde hayatını kaybeden ikizlerin hayalini aileleri gerçekleştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ